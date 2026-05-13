После гибели срочника в Актау начнется суд над командиром части, офицеров освободили от должностей

Главная военная прокуратура завершила расследование дела о халатности командира части Актауского гарнизона, в результате которой погиб солдат Жайгалиев Р. 17 февраля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно данным следствия, командир части не принял предусмотренных уставами и ведомственными приказами мер по обеспечению контроля за личным составом и порядком обращения с оружием, что в конечном итоге способствовало трагическому происшествию.

В прокуратуре также уточнили, что в кратчайшие сроки была сформирована достаточная доказательственная база, проведен ряд необходимых судебных экспертиз.

«По результатам уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу». Главная военная прокуратура РК.

Кроме того, от занимаемых должностей освобождены командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Еще в начале 2026 года Министерство обороны (МО) Казахстана выступало с официальным уведомлением, заявляя о комплексных мерах после трагических происшествий в армии.