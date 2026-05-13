Четырехлетнего ребенка сбили у подъезда одного из домов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок, оказавшись под колесами иномарки. Данную информацию подтвердили представители пресс-службы ГИБДД по Нижегородской области.
Инцидент зафиксирован 12 мая, примерно в 16:50, неподалеку от здания по адресу улица Мончегорская, дом 19 корпус 2. Согласно предварительной версии случившегося, 28-летний водитель автомобиля марки Hyundai совершил наезд на четырехлетнего ребенка. Происшествие случилось в районе одного из подъездов многоэтажного дома.
Пострадавшего несовершеннолетнего оперативно доставили в медицинское учреждение на машине скорой помощи. Водитель транспортного средства не покидал место ДТП, ожидая прибытия сотрудников ДПС.
