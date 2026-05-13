В Красноярском крае из-за неосторожности при курении погиб мужчина

Ночью 13 мая в поселке Байкит Эвенкийского округа вспыхнул двухквартирный жилой дом. В МЧС Красноярского края уточнили, что все произошло на улице Низовцева.
На момент прибытия спасателей горела квартира на первом и втором этаже деревянного здания. В 7:40 пожар удалось потушить на общей площади 104 квадратных метра. Огонь уничтожил квартиру, баню, а также повредил кровлю дома и соседнее жилище.
При тушении огня пожарные обнаружили тело мужчины — он находился на диване в спальне. Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.
Специалисты ведомства напоминают о важности установки пожарных извещателей в жилых домах.
