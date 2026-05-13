Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае из-за неосторожности при курении погиб мужчина

В поселке Байкит Эвенкийского муниципального округа произошел пожар в двухквартирном жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 13 мая в поселке Байкит Эвенкийского округа вспыхнул двухквартирный жилой дом. В МЧС Красноярского края уточнили, что все произошло на улице Низовцева.

На момент прибытия спасателей горела квартира на первом и втором этаже деревянного здания. В 7:40 пожар удалось потушить на общей площади 104 квадратных метра. Огонь уничтожил квартиру, баню, а также повредил кровлю дома и соседнее жилище.

При тушении огня пожарные обнаружили тело мужчины — он находился на диване в спальне. Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.

Специалисты ведомства напоминают о важности установки пожарных извещателей в жилых домах.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше