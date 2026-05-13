Сахалинца отправили на 17 лет в колонию строгого режима по статье о госизмене

На Сахалине местного жителя приговорили к 17 годам лишения свободы за передачу Украине информации об объектах. Мужчина вступил в переписку со спецслужбой Украины зимой 2023 года. По заданию куратора собрал и передал данные, включая координаты объектов.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — сообщили в прокуратуре.
Преступную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Сахалинской области. Он был осужден по статье о госизмене.
