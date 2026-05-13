37-летнего воронежца отправили в колонию за контрабанду табака

В гараже воронежца обнаружили 11 тысяч пачек сигарет стоимостью 2,3 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Левобережный суд Воронежа признал вину 37-летнего местного жителя в контрабанде немаркированных табачных изделий. В апреле 2025 года подсудимый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, попытался незаконно перевезти через Государственную границу Российской Федерации больше 11 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 2,3 миллиона рублей. Часть товаров он передал в транспортную компанию для отправки, другая часть хранилась в арендованном гараже на территории Левобережного района с целью последующего сбыта.

Когда о складе стало известно полиции, к подозреваемому пришли с обыском и изъяли табачную продукцию.

Суд назначил виновному 2,5 года в исправительной колонии общего режима.