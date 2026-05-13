В Перми расследуют дело о взятке 300 тысяч рублей управляющему по банкротству

Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми выдвинул обвинения местному жителю 1984 года рождения. Его обвиняют в коммерческого подкупе.

Фигурант уголовного дела является фактическим руководителем организации. Компания находится в процедуре банкротства. Обвиняемый 29 апреля этого года передал 300 тыс. руб. временно управляющему в деле о банкротстве компании. Подкуп предназначался для сокрытия управляющим имущества должника.

По ходатайству следователя СК РФ обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он дал признательные показания, по его месту жительства проведены обыски, изъята интересующая следствие документация.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Преступление выявили сотрудники ОЭБиПК ОП № 4 городского УМВД России. После передачи взятки обвиняемого задержали при поддержке Росгвардии. Обвиняемом в коммерческом подкупе грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.