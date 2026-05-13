Два подростка пострадали после столкновения мопедов в Арзамасе

Авария произошла вчера, 12 мая, около 21:30 на площади Победы в селе Большое Туманово в Арзамасе. 16-летний подросток за рулем мопеда Альфа врезался в 17-летнего водителя мопеда той же марки. В результате столкновения оба мальчика получили травмы. Их доставили в травмпункт на карете скорой помощи.