Покинувшего Россию бывшего замминистра природы заподозрили в мошенничестве

Денис Буцаев с 2020 года по март 2025-го был гендиректором РЭО. В марте прошлого года стал замминистра природных ресурсов и экологии. 23 апреля 2026-го он ушел в отставку по собственному желанию. В конце того же месяца «Ведомости» писали, что он уехал из России. МВД объявило господина Буцаева в розыск.