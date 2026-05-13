«МК»: Внучку наркома иностранных дел СССР Литвинова нашли мертвой в Москве

Внучку главы народного комиссариата иностранных дел (НКИД) СССР Максима Литвинова обнаружили мертвой в центре Москвы. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в «MK.ru».
— 80-летнюю женщину нашли без сознания возле ее дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером. Спасти ее не удалось, — уточнили в материале.
Погибшая являлась дочерью сына Литвинова от второго брака. Многие годы она работала в институте океанологии зоологом, занималась изучением иглокожих.
Литвинов занимал пост главы наркома иностранных дел с 1930 по 1939 год. В период Великой Отечественной войны он также был послом СССР в США.
