«МК»: Внучку наркома иностранных дел СССР Литвинова нашли мертвой в Москве

5 августа стало известно, что спортивный комментатор Александр Гришин погиб на 48-м году жизни из-за несчастного случая. Инцидент произошел на железнодорожной станции во время сильного дождя. Позже появилась информация, что мужчина попал под электричку, возвращаясь домой. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила соболезнования родным погибшего.