Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова найдена мёртвой в Москве

В центре Москвы обнаружено тело 80-летней внучки Максима Литвинова, который руководил советским внешнеполитическим ведомством в 30-е годы. По данным сайта MK.ru, женщину нашли без сознания возле её дома на 3-й Фрунзенской улице во вторник вечером, спасти её не удалось. Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливаются.