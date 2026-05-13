В селе Волна на Кубани тушат возникший из-за атаки БПЛА пожар на предприятии

В селе Волна загорелось оборудование на одном из заводов, куда упали обломки дрона ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В селе Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар, который стал следствием атаки украинского беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным ведомства, обломки дрона упали на территорию одного из местных предприятий. В результате инцидента пострадал один человек, а также загорелось производственное оборудование.

«В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий», — говорится в сообщении штаба.

К месту происшествия стянуты значительные силы. В тушении задействованы 96 человек и около трех десятков единиц спецтехники. За тушение отвечают сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 13 мая в Новосибирске случился пожар в жилом девятиэтажном доме на улице Фрунзе. Огонь распространился по всему четвертому этажу. Спасатели прибыли на место ЧП в считанные минуты, и помогли 17 местным жителям выбраться из задымленного здания.

