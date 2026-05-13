Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области прошли проверки сельскохозяйственных предприятий

По итогам проверок возбуждено 392 дела об административных правонарушениях.

В ходе инспекций выявлено около 400 нарушений. Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области организовали спецоперацию «Сельхозугодья», направленную на контроль соблюдения законодательства в агропромышленном комплексе региона.

В результате масштабных инспекций полицейские проверили документы у полутора тысяч иностранных граждан, работающих в сельскохозяйственной отрасли. По итогам проверок возбуждено 392 дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением миграционных норм.

127 иностранным гражданам закрыт въезд на территорию Российской Федерации. 54 нелегала принудительно депортированы из страны. Задержаны два человека, находившихся в федеральном розыске.

Кроме того, в ходе мероприятия обнаружено 12 нарушений, содержащих признаки уголовных преступлений. По данным фактам инициированы уголовные расследования.