В Ростовской области прошли проверки сельскохозяйственных предприятий

В ходе инспекций выявлено около 400 нарушений. Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области организовали спецоперацию «Сельхозугодья», направленную на контроль соблюдения законодательства в агропромышленном комплексе региона.
В результате масштабных инспекций полицейские проверили документы у полутора тысяч иностранных граждан, работающих в сельскохозяйственной отрасли. По итогам проверок возбуждено 392 дела об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением миграционных норм.
127 иностранным гражданам закрыт въезд на территорию Российской Федерации. 54 нелегала принудительно депортированы из страны. Задержаны два человека, находившихся в федеральном розыске.
Кроме того, в ходе мероприятия обнаружено 12 нарушений, содержащих признаки уголовных преступлений. По данным фактам инициированы уголовные расследования.