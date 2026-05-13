В Астраханской области загорелся газоперерабатывающий завод после атаки дронов

«Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание», — говорится в сообщении главы региона.
По информации МЧС, ликвидация возгорания займёт несколько часов. Угрозы загрязнения воздуха в Астрахани нет. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив в небе над регионом 20 дронов ВСУ. На данный момент там действует сразу две опасности — ракетная и беспилотная.
