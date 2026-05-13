Силы ПВО отразили беспилотную атаку на АГПЗ в Астраханской области

Силы противовоздушной обороны отразили беспилотную атаку на Астраханский газоперерабатывающий завод. Об этом в среду, 13 мая, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, пожар на месте происшествия ликвидируют в течение нескольких часов. Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории Астрахани нет. В результате атаки, по данным Бабушкина, жертв и пострадавших нет.

— Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ночью 13 мая в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки дрона упали на территории одного из предприятий. Пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь.

Всего за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 286 украинских дронов над российскими регионами.

