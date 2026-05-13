Пожар произошел на Астраханском ГПЗ после атаки украинских дронов

На Астраханском газоперерабатывающем заводе произошло возгорание после атаки беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом в среду, 13 мая, сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
По словам губернатора, в результате происшествия жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет. На месте уже работают экстренные службы.
В МЧС России уточнили, что ликвидировать горение планируется в течение нескольких часов. Также специалисты сообщили, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в районе происшествия не зафиксировано.
Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в селе Волна Темрюкского района тушат пожар после атаки украинского беспилотника. Обломки дрона упали на местное предприятие. В результате пострадал один человек и загорелось оборудование. В тушении участвуют 96 человек и 30 единиц техники, включая сотрудников ГУ МЧС России по региону.