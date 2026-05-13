На севере Иркутской области половодье подтопило более 50 домов

ИРКУТСК, 13 мая — РИА Новости. Более 50 домов и три соцобъекта оказались в зоне подтопления в семи населенных пунктах Катангского и Усть-Кутского районов Иркутской области, адресную помощь населению оказывают спасатели, сообщает ГУМЧС по региону.
Специалисты МЧС России оказывают адресную помощь населению, попавшему в зону подтопления на севере Иркутской области, отметили в ведомстве.
«В настоящее время в шести населенных пунктах Катангского района и в одном Усть-Кутского района подтоплен 51 жилой дом, 152 приусадебных участка, 3 социально значимых объекта… В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство спасателей. Идет постоянный мониторинг обстановки, информирование жителей», — говорится в сообщении.
Ранее превентивно из зоны подтопления были эвакуированы в Иркутск 20 детей.
Во вторник губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщал, что на севере региона в Катангском районе активное таяние снега вызвало подтопление 18 жилых домов и 67 участков.