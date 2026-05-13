СМИ: Работники птицефабрики устроили массовую драку на предприятии в Ленобласти

21 человек пострадал в результате драки между работниками птицефабрики в Ленинградской области. Об этом в среду, 13 мая, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным источника, потасовка произошла ночью на предприятии «Синявинская».
В больнице оказались семь участников драки, один из них находится в тяжелом состоянии. Остальным 14 пострадавшим помощь оказали на месте. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, передает телеканал.
