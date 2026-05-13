Пенсионер обиделся на оскорбившую его гостью и насмерть забил ее кастрюлей

Пенсионер во время празднования своего дня рождения затаил обиду на оскорбившую его гостью, после чего насмерть забил ее кастрюлей. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе СК.
Трагедия произошла в Амурской области. На мероприятии между 65-летним юбиляром и сожительницей его брата вспыхнул конфликт.
В ходе перепалки женщина оскорбила мужчину. В ответ на это он схватил металлическую кастрюлю и стал ее избивать.
Женщина получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан, уточнили в пресс-службе.
Днем ранее Орехово-Зуевский городской суд также отправил за решетку на четыре года мужчину по фамилии Селихов, который ударил ножом своего соседа во время совместной пьянки.