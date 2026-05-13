Суд приговорил россиянина к 22 годам за подготовку убийства судей в Тамбове

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские суды вынесли свыше 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Ещё 14 получили сроки за шпионаж, а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами. Все фигуранты отправлены в колонии, двоих приговорили к пожизненному заключению.