Хлопок газа произошел в городе Миллерово, есть пострадавший

В городе Миллерово произошел хлопок бытового газа в двухэтажном многоквартирном доме на восемь квартир, есть пострадавший. Эту информацию 13 мая подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел накануне на Артиллерийской, 20. Спасателей вызвали на пожар в 21:45, пламя потушили на одном квадратном метре.
— Предварительно, возгорание началось после хлопка газовоздушной смеси. Пострадал 71-летний мужчина, — прокомментировали в экстренной службе.
Известно, что от МЧС на месте происшествия работали 11 человек, было задействовано четыре единицы техники.
В пресс-службе ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» уточнили, что дом, о котором идет речь, не газифицирован.
