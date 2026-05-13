БПЛА атаковали Нижегородскую область утром 13 мая

13 мая, в период с 7:00 до 9:00 по московскому времени, средства ПВО России успешно ликвидировали и нейтрализовали украинские беспилотные летательные аппараты, действовавшие над Нижегородской областью. Эта информация была предоставлена Минобороны Российской Федерации.
Ведомство также добавило, что в указанный временной интервал на территории различных регионов России было сбито в общей сложности 29 беспилотников самолетного типа.
Помимо Нижегородской области, попытки вторжения с использованием беспилотных аппаратов были отражены в Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.
В официальном заявлении оборонного ведомства не содержится сведений о возможных разрушениях или наличии пострадавших на территории Нижегородской области в результате произошедшего.
Ранее ограничения ввели в нижегородском аэропорту утром 13 мая из-за угрозы атаки БПЛА.