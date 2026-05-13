Мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 42 млн рублей на прошлой неделе

Более 42 млн рублей похитили мошенники у жителей Нижегородской области на прошлой неделе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Всего было зарегистрировано 58 преступлений, совершенных с использованием различных мошеннических схем. Самыми часто используемыми из них стали: звонок от службы безопасности банка, мошенничество при онлайн-покупке и предложение дополнительного заработка.
«Нкогда не сообщайте свои данные по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные. Не переводите деньги по указанию звонящих, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции», — напомнили жителям.
