ПВО за два часа сбила 26 украинских БПЛА над семью регионами России

В ведомстве уточнили, что атака велась с применением летательных аппаратов самолётного типа. Их подавили дежурные средства ПВО в промежутке с семи до девяти утра по московскому времени.
Целями для налёта стали сразу несколько областей — Белгородская, Брянская, Курская, Нижегородская, Владимирская и Московский регион.
Кроме того, воздушные цели уничтожались над акваторией Азовского моря. Все выпущенные противником устройства были сбиты.
