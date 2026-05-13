Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике

В Ленинградской области 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мая — РИА Новости. Массовая драка работников завязалась после словесной перепалки на птицефабрике в Ленинградской области, в результате госпитализированы 20 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Согласно релизу ведомства, во вторник в полицию поступило сообщение о драке работников на птицефабрике в поселке Приладожский в Кировском районе Ленинградской области.

«По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в конфликте приняли участие шестьдесят человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, 7 из них — в тяжелом состоянии», — рассказали в ГУМВД.

Двенадцать участников драки доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в региональном главке.