Стало известно о состоянии пострадавших при крупном пожаре под Уфой

По данным МЧС по РБ, тушение крупного пожара в районе села Нурлино продолжается: задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники.
По предварительным данным, два человека получили ожоги, их увезли в больницу.
«Двое пострадавших доставлены в республиканский ожоговый центр. Состояние крайне тяжёлое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ.
Также в больницу везут третьего пострадавшего, его состояние уточняется.
В пресс-службе прокуратуры РБ заявили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.