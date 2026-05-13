Стало известно о состоянии пострадавших при крупном пожаре под Уфой

Им потребовалась госпитализация.

Источник: прокуратура РБ | Мах

По данным МЧС по РБ, тушение крупного пожара в районе села Нурлино продолжается: задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники.

По предварительным данным, два человека получили ожоги, их увезли в больницу.

«Двое пострадавших доставлены в республиканский ожоговый центр. Состояние крайне тяжёлое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — прокомментировали «Башинформу» в пресс-службе минздрава РБ.

Также в больницу везут третьего пострадавшего, его состояние уточняется.

В пресс-службе прокуратуры РБ заявили, что для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал заместитель прокурора Уфимского района Айдар Шаймарданов.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента, а также проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Принимаются все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара.

