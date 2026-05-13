Россиянин, прилетевший в Москву из Дубая, пытался провезти в джинсах бриллианты

Россиянин приобрел в Дубае 330 бриллиантов, не задекларировал драгоценности и прилетел с ними в аэропорт Шереметьево. Он пытался пройти мимо таможенников, спрятав украшения в кармане своих джинсов. Об этом в среду, 13 мая, стало известно из судебных документов.
— Принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинс, надетых на нем, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.
Мужчина прошел «зеленый коридор», после чего его задержали. В его ручной клади нашли восемь сертификатов Международного геммологического института. Найденные в кармане джинсов камни отправили на экспертизу, которая показала, что их стоимость составляет 4,7 миллиона рублей. В итоге суд в Подмосковье оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей. Драгоценности изъяли в доход государства.
Ранее иностранка приобрела в Дубае кольца на 18,5 миллиона рублей и прилетела с ними в аэропорт Внуково. Женщина везла в багаже драгоценности из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб, на украшениях присутствовали бриллианты. Пассажирка не задекларировала ценности, в ее отношении завели уголовное дело.