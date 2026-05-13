Россиянин, прилетевший в Москву из Дубая, пытался провезти в джинсах бриллианты

Мужчина прошел «зеленый коридор», после чего его задержали. В его ручной клади нашли восемь сертификатов Международного геммологического института. Найденные в кармане джинсов камни отправили на экспертизу, которая показала, что их стоимость составляет 4,7 миллиона рублей. В итоге суд в Подмосковье оштрафовал мужчину на 150 тысяч рублей. Драгоценности изъяли в доход государства.