Атака БПЛА на Нижегородскую область 13 мая: что известно?

Вражеские беспилотники уничтожены над регионом с 7:00 до 9:00.
Украинские беспилотники в очередной раз пытались атаковать Нижегородскую область утром 13 мая. Как сообщает Минобороны России, утром дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионом вражеские БПЛА.
В общей сложности, с 7:00 до 9:00 над российскими регионами нейтризовали 26 украинских беспилотных летательных аппаратов — враг стремился атаковать также Белгородскую, Брянскую, Курскую, Владимирскую области, а также Московский регион и и акваторию Азовского моря, уточняет российское военное ведомство.
Все сбитые беспилотники относятся к самолётному типу.
В части Нижнего Новгорода пользователи сообщают об ограничениях мобильного интернета. О признаках работы ПВО в соцсетях сообщали кстовчане.
Кроме того, минувшей ночью на Россию летело сразу свыше 240 вражеских беспилотников: пытались атаковать Ярославль, Рязанскую и Владимирскую области, Чебоксары.
Региональные и местные власти о последствиях атаки пока не сообщают.
Между тем международный аэропорт Чкалов (Нижний Новгород) закрыт для приёма и отправки самолётов с 6:30 13 мая, сообщала Росавиация. Одновременно или почти одновременно план «Ковёр» из соображений безопасности вводили в воздушеных гаванях Чебоксар, Череповца, а также во столичных Внукове, Домодедове, Жуковском. Постепенно ограничения начинают снимать.
Предыдущая атака БПЛА на Нижегородскую область предпринималась 3 мая 2026 года, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее сообющалось, что жители Нижнего Новгорода вскоре начнут получать смс-оповещения о беспилотной опасности — договоренность достигнута с операторами связи.