Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Атака БПЛА на Нижегородскую область 13 мая: что известно?

Вражеские беспилотники уничтожены над регионом с 7:00 до 9:00.

Вражеские беспилотники уничтожены над регионом с 7:00 до 9:00.

Украинские беспилотники в очередной раз пытались атаковать Нижегородскую область утром 13 мая. Как сообщает Минобороны России, утром дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над регионом вражеские БПЛА.

В общей сложности, с 7:00 до 9:00 над российскими регионами нейтризовали 26 украинских беспилотных летательных аппаратов — враг стремился атаковать также Белгородскую, Брянскую, Курскую, Владимирскую области, а также Московский регион и и акваторию Азовского моря, уточняет российское военное ведомство.

Все сбитые беспилотники относятся к самолётному типу.

В части Нижнего Новгорода пользователи сообщают об ограничениях мобильного интернета. О признаках работы ПВО в соцсетях сообщали кстовчане.

Кроме того, минувшей ночью на Россию летело сразу свыше 240 вражеских беспилотников: пытались атаковать Ярославль, Рязанскую и Владимирскую области, Чебоксары.

Региональные и местные власти о последствиях атаки пока не сообщают.

Между тем международный аэропорт Чкалов (Нижний Новгород) закрыт для приёма и отправки самолётов с 6:30 13 мая, сообщала Росавиация. Одновременно или почти одновременно план «Ковёр» из соображений безопасности вводили в воздушеных гаванях Чебоксар, Череповца, а также во столичных Внукове, Домодедове, Жуковском. Постепенно ограничения начинают снимать.

Предыдущая атака БПЛА на Нижегородскую область предпринималась 3 мая 2026 года, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Ранее сообющалось, что жители Нижнего Новгорода вскоре начнут получать смс-оповещения о беспилотной опасности — договоренность достигнута с операторами связи.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше