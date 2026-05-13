ФСБ задержала россиянина, собиравшего сведения о работе пограничников в Брянске

Россиянина задержали за сбор данных о деятельности брянского пограничного управления, составляющих государственную тайну. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ… осуществившего сбор сведений, раскрывающих деятельность ПУ ФСБ России по Брянской области по защите и охране государственной границы», — заявили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что совокупность целенаправленно полученных подозреваемым данных составила государственную тайну. Как отмечает УФСб, подозреваемый собирал данные для занятия контрабандой, будучи руководителем международного организованного преступного сообщества.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье 283.1 УК России «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».
