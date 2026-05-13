Под Уфой произошел пожар на производственном объекте

В селе Нурлино в Башкирии произошли взрыв и последующий пожар на линейной производственно-диспетчерской станции. Два человека получили ожоги, сообщило региональное ГУ МЧС.
ЧП случилось в Уфимском районе. Инцидент произошел на резервуаре, он выведен из эксплуатации. По данным МЧС, причиной стали «нарушения технологического процесса».
В региональном Минздраве сказали ТАСС, что состояние раненых оценивается как тяжелое. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об охране труда и о промышленной безопасности при выполнении работ, сообщила пресс-служба ведомства.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше