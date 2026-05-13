Два человека пострадали при пожаре на ЛПДС в Башкирии

Два человека получили ожоги в результате пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Башкирии. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в ГУ МЧС по региону.
— По предварительным данным, два человека получили ожоги, они госпитализируются, — цитирует сообщение ТАСС.
12 мая пожар также произошел в районе Измайловского кремля на востоке Москвы. Возгорание началось в двухэтажном металлокаркасном здании на Вернисажной улице.
Позже стало известно, что в охваченном огнем строении, где расположены музей «Бункер Сталина» и площадка для квестов, спасли пять человек. Ликвидировать возгорание удалось утром 13 мая.