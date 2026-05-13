Прокурор обжаловал освобождение от наказания контр-адмирала Коваленко

Прокурор направил апелляционное представление на решение суда об освобождении от наказания из-за болезни контр-адмирала в отставке Николая Коваленко. Об этом в среду, 13 мая, стало известно из судебных материалов.
— В суд на приговор поступило апелляционное представление прокурора и жалобы защиты, — пишет РИА Новости со ссылкой на материалы.
Московский гарнизонный военный суд вынес приговор Коваленко в феврале этого года. Мужчине назначили наказание в виде 4,5 года колонии, также его оштрафовали на полмиллиона рублей. Контр-адмирал в отставке обвинялся в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны. Коваленко освободили от основного наказания.
Чем именно болен контр-адмирал в отставке, не уточнялось. К тюремным срокам также приговорили других фигурантов дела.