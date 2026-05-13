Прокурор обжаловал освобождение от наказания контр-адмирала Коваленко

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор Коваленко в феврале этого года. Мужчине назначили наказание в виде 4,5 года колонии, также его оштрафовали на полмиллиона рублей. Контр-адмирал в отставке обвинялся в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны. Коваленко освободили от основного наказания.