В Крымском районе Кубани нашли 17 мин времен войны

Взрывотехники уничтожили 17 мин времен войны в Крымском районе.

Источник: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В Крымском районе Кубани нашли 17 мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Боеприпасы нашли при проведении сельскохозяйственных и земляных работ. Восемь мин обнаружили в хуторе Анапском. Подозрительные предметы заметили при рытье траншеи. Прибывшие взрывотехники установили, что это 120-мм минометные мины.

Остальные мины обнаружили в селе Молдаванском. Во время обработки виноградников рабочие нашли в грунте взрывоопасные предметы. Из земли извлечены мины калибра 50- и 82-мм.

«Все боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Темрюкском районе нашли утраченное воинское кладбище. Из захоронения эксгумировали останки 72 красноармейцев.