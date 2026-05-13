В Крымском районе Кубани нашли 17 мин времен войны

В Крымском районе Кубани нашли 17 мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.
Боеприпасы нашли при проведении сельскохозяйственных и земляных работ. Восемь мин обнаружили в хуторе Анапском. Подозрительные предметы заметили при рытье траншеи. Прибывшие взрывотехники установили, что это 120-мм минометные мины.
Остальные мины обнаружили в селе Молдаванском. Во время обработки виноградников рабочие нашли в грунте взрывоопасные предметы. Из земли извлечены мины калибра 50- и 82-мм.
«Все боеприпасы вывезли в карьер и уничтожили», — сообщили в региональном управлении Росгвардии.
