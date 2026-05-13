Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Могилеве посетитель пункта выдачи маркетплейса может сесть за угрозу убийством

Могилевчанин пришел в пункт выдачи маркетплейса с ножом — вот что было дальше.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве пьяный мужчина угрожал сотруднице маркетплейса, рассказали на телеканале «Беларусь 4».

Инцидент произошел утром на одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса в областном городе. Очень пьяный мужчина зашел в пункт выдачи с ножом и стал угрожать менеджеру. Девушка смогла позвонить по номеру 102. Мужчина успел сбежать, но его нашли и задержали правоохранители группы задержания Октябрьского отдела охраны.

Задержанный 50-летний могилевчанин был в неадекватном состоянии, он не смог объяснить ни свои мотивы, ни цель использования ножа. Медосвидетельствование показало два промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе у задержанного.

Фигуранту инкриминируют угрозу убийством.

А еще в Минске подросток положил 28 тысяч рублей под дерево — вот что было дальше.

И мы писали, что в Минске жертвами вышедшего из колонии мужчины стали 40 человек.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше