В Могилеве посетитель пункта выдачи маркетплейса может сесть за угрозу убийством

В Могилеве пьяный мужчина угрожал сотруднице маркетплейса, рассказали на телеканале «Беларусь 4».
Инцидент произошел утром на одном из пунктов выдачи заказов маркетплейса в областном городе. Очень пьяный мужчина зашел в пункт выдачи с ножом и стал угрожать менеджеру. Девушка смогла позвонить по номеру 102. Мужчина успел сбежать, но его нашли и задержали правоохранители группы задержания Октябрьского отдела охраны.
Задержанный 50-летний могилевчанин был в неадекватном состоянии, он не смог объяснить ни свои мотивы, ни цель использования ножа. Медосвидетельствование показало два промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе у задержанного.
Фигуранту инкриминируют угрозу убийством.
