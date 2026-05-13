Беспилотники сбили в небе над Нижегородской областью 13 мая

Беспилотники перехватили и уничтожили над территорией Нижегородской области утром 13 мая. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего дежурными средствами ПВО сбито 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над Нижегородской, Курской, Белгородской, Брянской, Владимирской областей, Московского региона и над акваторией Азовского моря.
Напомним, что нижегородский аэропорт сегодня работает с ограничениями.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.