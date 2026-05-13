Глава Уфимского района раскрыл подробности ЧП на нефтестанции

Глава Уфимского района Николай Ельников в своих соцсетях рассказал подробности ЧП на нефтестанции вблизи села Нурлино.

Источник: МЧС РФ

Николай Ельником отметил, что работает на месте происшествия вместе с начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфимскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РБ Иделем Рысаевым и экстренными службами.

Сейчас принимаются меры для локализации и ликвидации пожара. Он также подчеркнул, что пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас им оказывают помощь.

На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. Ситуация находится под контролем.

В случае экстренных ситуаций жители могут обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу Уфимского района по телефонам: 272−02−05, 272−03−01.

Напомним, сегодня из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Сейчас следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось о госпитализации двух пострадавших. Позже министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о трех пострадавших. Следователи устанавливают причины произошедшего.

