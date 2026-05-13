Улов с огоньком: в Костюковичах искали браконьеров — нашли незаконный арсенал

Там уточнили, что нарушителей обнаружили во время рейда на одном из водохранилищ района. Двое мужчин ловили рыбу с применением с запрещенных средств рыболовства, отметили инспекторы природоохранного учреждения.
Браконьеры попытались скрыться, но безуспешно.
«При задержании граждане скрылись, однако в ходе проведенных мероприятий личности нарушителей были установлены», — говорится в сообщении.
Как сообщили в инспекции, нарушителями оказались неработающие жители Климовичского района. Позднее их задержали.
Размер вреда, причиненного окружающей среде, оценили в 147 базовых величин, что на данный момент составляет 6615 белорусских рублей.
Во время осмотра домовладений одного из задержанных браконьеров были обнаружены 62 патрона к нарезному оружию. У второго мужчины нашли незарегистрированное гладкоствольное ружье. При этом отмечается, что оба задержанных официально охотниками не являлись.
Для дальнейших следственных действий на место вызывали следственно-оперативную группу Климовичского РОВД.
В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК РБ. Также правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.