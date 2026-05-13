Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Улов с огоньком: в Костюковичах искали браконьеров — нашли незаконный арсенал

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Два жителя Климовичского района были задержаны за незаконный лов рыбы, позже у одного из них по месту жительства был обнаружен нелегальный арсенал, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Там уточнили, что нарушителей обнаружили во время рейда на одном из водохранилищ района. Двое мужчин ловили рыбу с применением с запрещенных средств рыболовства, отметили инспекторы природоохранного учреждения.

Браконьеры попытались скрыться, но безуспешно.

«При задержании граждане скрылись, однако в ходе проведенных мероприятий личности нарушителей были установлены», — говорится в сообщении.

Как сообщили в инспекции, нарушителями оказались неработающие жители Климовичского района. Позднее их задержали.

Размер вреда, причиненного окружающей среде, оценили в 147 базовых величин, что на данный момент составляет 6615 белорусских рублей.

Во время осмотра домовладений одного из задержанных браконьеров были обнаружены 62 патрона к нарезному оружию. У второго мужчины нашли незарегистрированное гладкоствольное ружье. При этом отмечается, что оба задержанных официально охотниками не являлись.

Для дальнейших следственных действий на место вызывали следственно-оперативную группу Климовичского РОВД.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК РБ. Также правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.