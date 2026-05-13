Еще одного несовершеннолетнего «зацепера» заметили в нижегородском метро

Полиция разыскивает подростка, нарушившего общественный порядок в нижегородском метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Вчера, 12 мая, представитель метрополитена обратился в отделение правоохранительных органов из-за несовершеннолетнего ребенка, зацепившегося за вагон. В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства проводят проверку и устанавливают личность «зацепера».
Нижегородцам напоминают о том, что за такое экстремальное «хобби» предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что трех «зацеперов» с сильными ожогами пытаются спасти нижегородские врачи.