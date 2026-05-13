Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще одного несовершеннолетнего «зацепера» заметили в нижегородском метро

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность подростка.

Полиция разыскивает подростка, нарушившего общественный порядок в нижегородском метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Вчера, 12 мая, представитель метрополитена обратился в отделение правоохранительных органов из-за несовершеннолетнего ребенка, зацепившегося за вагон. В настоящее время сотрудники чрезвычайного ведомства проводят проверку и устанавливают личность «зацепера».

Нижегородцам напоминают о том, что за такое экстремальное «хобби» предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что трех «зацеперов» с сильными ожогами пытаются спасти нижегородские врачи.