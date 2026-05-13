Хабаровская студентка «купила» цветы за 2,7 млн рублей

В Хабаровске студентка вуза перевела телефонным мошенникам «за доставку цветов» все деньги своих родителей — 2,7 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
16-летней горожанке позвонили и сказали о том, что на нее ошибочно оформлена доставка, под этим предлогом ее убедили назвать код из сообщения. После этого аферисты стали угрожать уголовным преследованием родителей, если она не переведет все деньги на «безопасный счет», после чего они якобы вернутся.
Девушка тайно забрала деньги и перевела по реквизитам преступников через банкомат в торговом центре. После этого поняла, что ее обманули, и рассказала матери, которая обратилась в полицию.
— Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
