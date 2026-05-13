В Иркутской области подросток стал участником популярной мошеннической схемы

IrkutskMedia, 13 мая. В Иркутской области 17-летнего жителя Черемхово задержали за пособничество телефонным мошенникам. Несовершеннолетний злоумышленник забрал у пенсионеров более миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, молодой человек в течение трёх дней выполнял задания, которые ему присылали телефонные аферисты. Задержанный стал участником популярной мошеннической схемы «родственник попал в беду».
Для начала злоумышленники звонили пожилым жителям региона и представлялись «сотрудниками правоохранительных органов». Далее потерпевшим сообщали, что их якобы ближайшие родственники стали виновниками ДТП, где есть пострадавшие. Для того чтобы лжеродственник мог избежать наказания, мошенники предлагали передать деньги якобы в адрес пострадавших. Далее пенсионеры должны были отдать деньги курьеру, которым и выступил задержанный. Перед потерпевшими молодой человек представлялся как Андрей.
Так, пятеро пенсионеров в возрасте от 90 до 98 лет лишились собственных сбережений. За «доставку» курьеру мошенники пообещали выплатить процент.
В ходе задержания молодой человек рассказал, что догадался о преступности своих действий только после взятия денег. В полицию несовершеннолетний не обращался по причине того, что аферисты припугнули его: назвав все его личные данные, злоумышленники пообещали, что если молодой человек обратится в полицию, с ним приедут разбираться «серьёзные люди».
Также в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что задержанный был ранее судим за имущественные преступления.
По факту хищений в крупном размере следственный отдел МВД возбудил уголовное дело.
Ранее агентство рассказывало, что за прошедшие выходные жители Приангарья отдали мошенникам более 13,5 рублей. 52-летний житель Усольского района потерял самую большую сумму.