Новые свидетели? В СК раскрыли, сколько будут искать Усольцевых и почему

«Уголовное дело закрывать не планируем. А, значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать, о деталях исчезновения опросили ни один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — объяснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.