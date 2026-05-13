В СК раскрыли, сколько будут искать Усольцевых и почему

Судьба таинственно исчезнувших Усольцевых остается неизвестной. С момента их пропажи прошло больше семи месяцев. Однако окончательно поиски не прекращали. И вот-вот вновь начнется их активная фаза. Но как долго будут искать пропавшую семью? Об этом корреспондент krsk.aif.ru спросила у СК и волонтеров.
Пропавшую семью искали 25 лет.
Новая активная фаза поисков должна стартовать ближе к концу мая. Так сейчас планируют в Следственном комитете. Именно он расследуют уголовное дело по статье «Убийство» и курирует поиски.
«Уголовное дело закрывать не планируем. А, значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать, о деталях исчезновения опросили ни один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — объяснила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.
То, что расследование таких дел может длиться десятилетиями, Следком доказывает конкретными раскрытыми преступлениями прошлых лет. Некоторые из них в деталях напоминают историю Усольцевых.
В 1998 году в Красноярске пропали Викулины: 36-летний коммерсант Геннадий, его 31-летняя жена Виктория и их шестилетняя дочь Илона. В квартире исчезнувших были среды борьбы и крови. Но родственники долго были уверены — это инсценировка, семья сбежала заграницу из-за криминальных дел главы семейства.
Только в 2023 году при повторном расследовании на допросе во всем сознался приятель Геннадия. Он убил семью, тела закопал на даче бывшего тестя. Так спустя 25 лет была раскрыта тайна исчезновения семьи Викулиных.
Могут ли Усольцевых найти живыми?
«Пока трудно предположить, сколько продолжатся поиски Усольцевых. Вероятно, их будут периодически возобновлять. Но когда конкретно и на какой срок, сейчас сказать не могу», — говорит руководитель красноярского отряда «Поиск пропавших детей им. Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина.
У поисковиков начался горячий сезон. По словам Торгашиной, теряться в лесу люди начинают с марта-апреля, как черемша (пряная зелень с чесночным вкусом, которая растет в сибирской тайге) пошла. И этот активный поисковый период длится до октября, пока грибы и шишки не отойдут.
«За сезон в лесу региона пропадает 15 человек и больше. Из них три-четыре там остаются навсегда. Но были случаи, когда людей находили в тайге через год-два. Но не живыми, к сожалению», — пояснила волонтер.
Когда Усольцевых признают умершими?
Чтобы признать пропавших умершими или безвестно отсутствующим, родственники должны обратиться в суд.
Если граждане пропали при очевидных обстоятельствах, угрожающих смертью — кораблекрушение, авиакатастрофа, глобальный пожар, землетрясения и т.д. — суд в праве объявить их умершими в течение шести месяцев после случившегося обстоятельства. Признание безвестно отсутствующим человека будет принято, если по месту жительства пропавшего не будет никаких сведений в течение пяти лет. В таком случае суд может объявить такого человека умершим.
«Если семья ушла в лес, то это весьма неоднозначные обстоятельства для признания их гибели. Понимаю, что родственникам такие комментарии со стороны юриста могут быть как ножом по сердцу. Но гипотетически суд может решить, что в данных обстоятельствах они могли самостоятельно покинуть регион. Это оценочная категория в данной ситуации — они пропали при обстоятельствах, не предполагающие смертельную опасность», — объяснял нашему корреспонденту доцент юринститута СФУ Вячеслав Богданов.
Напомним, Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы вместе с собакой породы корги ушли гулять по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. С тех пор о них ничего неизвестно.
Масштабные поиски длились до 12 октября. Затем к месту исчезновения семьи выезжали поисковые группы — следователи, спасатели, полицейские. В апреле к операции вновь привлекались волонтеры. Тогда с помощью БПЛА оценивали возможность новой активной фазы поисков. Но снега было еще много. Он и сейчас там еще лежит. Но, по словам Светланы Торгашиной, в низине уже сошел, остался только на вершинах.
Ранее сын Ирины Данил Баталов заявлял, что пойдет пропавших родственников искать сам. Начинать процедуру признания их умершими он пока не планирует.