В Белгородской области электричка сошла с рельсов из-за подрыва путей

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Белгородской области сошла с рельсов электричка Разумное — Томаровка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в Яковлевском округе. По предварительным данным, около двух метров путей отсутствовали из-за детонации взрывного устройства.
«Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины», — написал Гладков на платформе «Макс».
Ее госпитализируют в больницу № 2 Белгорода. На месте работают экстренные службы, включая саперов.