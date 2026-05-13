В ЕАО из-за холодильника сгорел дом, 76-летняя хозяйка попала в больницу

Пожилая жительница посёлка Известковый Еврейской автономной области сильно пострадала при пожаре в квартире. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.
По предварительным данным, возгорание началось из-за короткого замыкания. Очаг находился в углу комнаты, где стоял старый холодильник, — именно эта часть квартиры сильно обуглилась.
Дым заметил сосед и вызвал пожарных. Когда огнеборцы прибыли на место, в квартире было сильное задымление, а дверь оказалась закрыта изнутри на крючок, что осложнило спасение.
Хозяйка жилья, 76-летняя пенсионерка, получила ожоги лица, шеи и рук. Сейчас она находится в сознании и проходит лечение в областной больнице Биробиджана.
В МЧС напоминают, что старую бытовую технику и проводку нельзя оставлять без внимания. Регулярная проверка электросетей и замена неисправных приборов могут спасти жильё и жизнь.