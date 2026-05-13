Хантавирус заподозрили у граждан соседней с Россией страны

«Состояние подвергшихся воздействию вируса людей не изменилось… У них ни на каком этапе не было симптомов», — сказано в сообщении.
По данным издания, финны могли подвергнуться заражению во время перелета из Йоханнесбурга в Амстердам 25 апреля. На борту самолета некоторое время находился пассажир круизного лайнера MV Hondius, у которого позднее подтвердили хантавирус.
Из-за резкого ухудшения состояния пассажира в итоге не допустили к дальнейшему перелету. Его госпитализировали в ЮАР, где на следующий день он скончался.
Ранее во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Всего в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.
3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.