В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

В Яковлевском городском округе Белгородской области следовавший по маршруту Разумное — Томаровка электропоезд с 15 пассажирами на борту сошел с рельсов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительной информации, причиной аварии стало отсутствие фрагмента железнодорожного полотна протяженностью около двух метров. В качестве вероятной версии случившегося рассматривается детонация взрывного устройства.
Машинист заметил повреждение путей и применил экстренное торможение, однако часть вагона все же сошла с путей. В результате инцидента рваную рану ноги и ушиб спины получила одна женщина, которую доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
На месте происшествия работают оперативные службы и саперы Министерства обороны.