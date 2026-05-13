В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Электропоезд «Разумное — Томаровка» сошел с рельсов в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о возможной детонации взрывного устройства.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Яковлевском городском округе Белгородской области следовавший по маршруту Разумное — Томаровка электропоезд с 15 пассажирами на борту сошел с рельсов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, причиной аварии стало отсутствие фрагмента железнодорожного полотна протяженностью около двух метров. В качестве вероятной версии случившегося рассматривается детонация взрывного устройства.

Машинист заметил повреждение путей и применил экстренное торможение, однако часть вагона все же сошла с путей. В результате инцидента рваную рану ноги и ушиб спины получила одна женщина, которую доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы и саперы Министерства обороны.