В Набережных Челнах 19-летний водитель легковушки снес деревья и забор

Напомним, курьер на автомобиле насмерть сбил мотоциклиста в Казани во вторник, 5 мая. Авария произошла утром у дома № 164 по улице Краснококшайской. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля (курьер одного из маркетплейсов) решил повернуть направо во дворы. Маневр выполнялся сразу с разворотной петли. В этот момент произошло столкновение с мотоциклом.