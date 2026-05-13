В Набережных Челнах 19-летний водитель легковушки снес деревья и забор

В Набережных Челнах на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие. По информации городской Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал на большой скорости от проспекта Хасана Туфана к улице Беляева.
Мужчина потерял управление, наехал на бордюр, врезался в металлическую ограду и сбил деревья. Из-за аварии водитель и его пассажирка получили травмы. Их госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.
