В Воронеже оборвавшаяся цепь качелей привела к серьёзной травме у ребёнка

Следователи СК возбудили уголовное дело после проверки информации о травмировании девятилетней девочки в результате падения с качелей на детской площадке в Коминтерновском районе Воронежа. Оно будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в среду, 13 мая.