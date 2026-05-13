В Воронеже оборвавшаяся цепь качелей привела к серьёзной травме у ребёнка

СК возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Источник: АиФ Воронеж

Следователи СК возбудили уголовное дело после проверки информации о травмировании девятилетней девочки в результате падения с качелей на детской площадке в Коминтерновском районе Воронежа. Оно будет расследоваться по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в среду, 13 мая.

Инцидент произошёл в минувшие выходные у дома № 63 на улице Генерала Лизюкова. По словам матери пострадавшей, во время прогулки её дочь решила покачаться на качелях, однако в какой-то момент цепь оборвалась. Ребёнок упал на землю, ударившись спиной. Как отмечает женщина, пострадавшую доставили в больницу. Там врачи диагностировали у девочки компрессионный перелом позвонка.

Следователи СК уже провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью ребёнка. Также они допрашивают свидетелей и представителя управляющей компании.