Белорус попытался убить бывшую жену спустя 15 лет после развода

В Барановичах осудили мужчину за попытку убийства бывшей жены, пишет газета «Наш край».
Фигурантами уголовного дела стали бывшие супруги, которые развелись 15 лет назад, но не разъехались. Бывший супруг регулярно устраивал дома скандалы, а в конце декабря 2025 года пришел пьяный, стал ругаться с бывшей женой и набросился на нее с кулаками.
— Обвиняемый хватал женщину за руки, а потом стал душить, повалив на диван и угрожая убийством, — рассказали в Барановичской межрайонной прокуратуре.
Женщина смогла отбиться от тирана и вызвала милицию. Но потом побоялась привлечь к ответственности своего экс-супруга. Вмешалась прокуратура и возбудила в отношении мужчины уголовное дело по факту угрозы убийством.
На суде фигурант признал свою вину полностью. Его признали виновным в угрозе убийством и назначили штраф 30 базовых величин (1350 белорусских рублей в мае 2026 года). Также его будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.
А еще ГАИ показала, что вытворяла на дороге пьяная водитель Lada.
Тем временем иностранцу грозит тюрьма и штраф 4500 рублей при попытке уехать из Беларуси в Узбекистан.
И мы писали, что в Могилеве посетитель пункта выдачи маркетплейса может сесть за угрозу убийством.
Кроме того, в Минске жертвами вышедшего из колонии мужчины стали 40 человек.