Жители Шахуньи пожаловались на вербовку детей в экстремистскую секту

В городе Шахунья продолжается вербовка молодых людей в деструктивное религиозное объединение, которое было признано экстремистским на территории Российской Федерации. Обеспокоенные родители обратились к журналистам, рассказав о методиках привлечения их детей в данную организацию. Информация об этом была представлена в эфире телепрограммы «Кстати… “.
Ранее, в 2023 году, сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что в Шахунье действовало около пятнадцати членов запрещенной группы. Примечательно, что активность секты не ослабевала даже в период судебных слушаний по этому делу.
Зимой 2026 года руководители этой деструктивной организации были осуждены, однако им назначили наказание в виде условного срока. Несмотря на вынесенные приговоры, как утверждают родители, последователи секты не прекратили свою деятельность по вовлечению молодежи.
Предполагается, что в настоящее время организация действует под другим наименованием. Полицейские проводили проверку данной группы, но, по официальным данным, никаких правонарушений выявлено не было.
