НЦБ Интерпола в Беларуси экстрадировало гражданина Турции

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Белорусские правоохранители передали коллегам из Турции гражданина этой страны, который находился в розыске по линии Интерпола, сообщили в МВД.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве уточнили, что передача иностранца зарубежным правоохранителям была проведена в национальном аэропорту «Минск». В экстрадиции приняли участие сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола в Беларуси.

Также сообщается, что в июне 2013 годе в столице Турции Анкаре произошел дорожный конфликт со стрельбой. После ДТП мужчина во время перепалки тяжело ранил человека из огнестрельного оружия. Сведения о разыскиваемом гражданине поступили через Интерпол.

«В октябре 2025 года по информации белорусского НЦБ Интерпола фигурант был задержан милиционерами», — рассказал замначальника НЦБ Леонид Рахленко.

Он также сообщил, что запрос об экстрадиции был удовлетворен Генеральной прокуратурой Беларуси.

Экстрадиция задержанного в Турцию стала результатом эффективного взаимодействия правоохранителей двух стран, таким образом обеспечена неотвратимость наказания, добавили в МВД.